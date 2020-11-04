Kanye West ABD’nin seçim yenilgisini kabul etti ancak 2024’te tekrar başkanlığına aday olacağını söyledi

Kanye West’in bir sonraki ABD başkanı olma umutları suya düştü – ancak rapçi hayranlarına 2024’te geri döneceğine dair güvence verdi.

West, kampanyasını Temmuz ayında yeniden başlattı, ancak kaçırılan son tarihler ve imzaların olmaması nedeniyle yalnızca çok az bir eyalette başkanlık oylamasına girmişti.

21 kez Grammy ödülü kazanan rapçi West yarışmaya katıldığı 12 eyalette yaklaşık 57.000 oy aldığı bildirildi. Şimdiye kadar 130 milyondan fazla oy sayıldı.

West, sosyal medyada ABD seçim haritasına karşı kontrast oluşturan bir fotoğrafını “Welp Kanye 2024” mesajıyla paylaştı.

“Welp”, “oh peki” demenin gayri resmi bir yoludur ve hayal kırıklığını ifade eder.Bununla birlikte, yine de daha olumlu tarafından bakmaya karar veren West, daha sonra mesajını basitçe “Kanye 2024” olarak değiştirdi.