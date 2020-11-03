Baby Shark YouTube’da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu

4 hours önce
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Dünya çapında bir fenomene dönüşen Baby Shark şarkısı ve klibi YouTube’da şimdiye kadar en çok görüntülenen video oldu.

Güney Koreli Pinkfong şirketi tarafından kaydedilen Baby Shark, 7,04 milyar görüntüleme alarak, Porto Rikolu pop yıldızları Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin 2017’de kaydettiği

Despacito adlı parçanın tahtına oturdu. Despacito, 7,03 milyar görüntülemede kaldı. 

2016’da YouTube’a yüklenen 1 dakika 21 saniyelik Baby Shark şarkısının yazarı belli değil. Sputnik’in haberine göre 10 yaşındaki Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından kaydedildikten sonra fenomen haline gelen şarkı, önce Güneydoğu Asya’da, daha sonra ABD ve Avrupa’da viral oldu. Şarkı İngiltere’de en çok dinlenenler listesinde 6’ncı, ABD’de de ise 32’nci sıraya yerleşmişti.

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