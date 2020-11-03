Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı

Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös yaptığı açıklamada, başken Viyana’daki terör saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sörös ayrıca çatışma esnasında saldırganlardan birinin öldürüldüğünü ifade etti.

Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau ise saldırıda 15 kişinin yaralandığını, bunlardan 7’sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Saldırıda Türk asıllı Recep Tayyip Gültekin de hafif yaralandı.

“Saldırgan terör örgütü DEAŞ sempatizanı”

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise düzenlendiği basın toplantısında, terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Nehammer, “Dualarımız, terör saldırısında hayatını kaybeden 3 kurban ve aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 15 yaralıyla.” dedi.

Avusturya’nın 75 yıldır düşünce özgürlüğü gibi temel değerleri yaşattığına dikkati çeken Nehammer, saldırganların bu değerleri hedef aldığını söyledi.

Nehammer, halihazırda öldürülen teröristin uzun namlulu silah kullandığını ve üzerinde sahte patlayıcı madde yüklü bir düzeneğin bulunduğunu belirterek, “Saldırgan terör örgütü DEAŞ sempatizanıydı. Şu an saldırgana ilişkin yoğun bir soruşturma sürüyor.” ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan, çok zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını isteyen Nehammer, saldırının yaşandığı birinci Viyana’dan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Nehammer ayrıca çocukların okullara gönderilmemesi çağrısında bulundu.

Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf da öldürülen teröristin Viyana’daki evinin tespit edilerek, emniyet güçleri tarafından incelendiğini söyledi.

Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Pürstl de son bilgiler doğrultusunda saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganla birlikte ölü sayısının 4’e yükseldiğini duyurdu.

Öte Yandan Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının yaşandığı bölgedeki sinagogun kapalı olduğunu ancak söz konusu sinagogun hedef olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Avusturya Başbakanı Kurz’dan saldırıya ilişkin açıklama

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana’da meydana gelen saldırıya ilişkin, “Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor.” ifadesini kullandı.

Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Başbakan Kurz, saldırıya ilişkin “Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor.” görüşünü paylaştı.

Polisin saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Kurz, teröre karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Avusturya’daki saldırıya AB’den kınama

Avrupa Birliği (AB), Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir sinagog yakınında düzenlenen saldırıyı kınadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, “Avrupa, yaşam hakkını ve insani değerleri ihlal eden bu korkakça saldırıyı güçlü şekilde kınamaktadır.” ifadesini kullandı.

Kalbinin kurbanlar ve Viyana halkıyla olduğunu belirten Michel, “Avusturya’nın yanındayız.” mesajını paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabında, “Viyana’da düzenlenen vahşi saldırı nedeniyle şoke oldum ve büyük üzüntü duydum.” ifadesine yer verdi.

Von der Leyen, Avrupa olarak Avusturya ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Nefretten ve terörden daha güçlüyüz.” değerlendirmesinde bulundu.

Viyana’nın turistik bölgesinde meydana gelen olayda, polis ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Şu an açık bir terör saldırısı altındayız.” ifadesini kullanmıştı. Avusturya İçişleri Bakanlığı, saldırıda iki kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA