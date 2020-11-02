Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

9 hours önce
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da Sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Avusturya’nın başkenti Viyana’da Sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Yaralılar var.

Viyana’nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Kronen Zeitung’un haberine göre polis, açılan ateşe karşılık verirken saldırgan kaçtı. Haberde, saldırı sırasında bir polisin yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATILDI

Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için ‘büyük bir operasyon’ başlatıldığını kaydetti.

SALDIRGAN, PATLAYICIYI İNFİLAK ETTİRDİ

Öte yandan saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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