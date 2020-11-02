Arjantin’de 70 milyon yıllık dinozor kalıntıları bulundu

5 hours önce
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Güney Amerika ülkesi Arjantin’in kuzeyindeki La Rioja eyaletinde yaklaşık 70 milyon yıllık dinazor kalıntılarının bulunduğu açıklandı.

La Rioja Valisi Ricardo Quintela, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda La Rioja eyaletinin, Vinchina şehrine bağlı Santa Domingo bölgesinde, çok sayıda bilimadamının çalışmasıyla yaklaşık 70 milyon yıllık dinozor fosilleri ile yüzlerce yumurta kalıntısından oluşan bir yuvanın keşfedildiğini duyurdu.

Quintela, bu keşfin, “Communications Biology” dergisinde yayınlandığını ve dinozor fosillerinin, otobur, uzun boyunlu “Titanozorlar” olarak bilinen dinozorların iki yeni türüne ait olduğunu açıkladı.

5 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkarılan keşfi “taşıl bilimi için hazine” şeklinde niteleyen Quintela, bunun bölge turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

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