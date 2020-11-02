Petrol fiyatları 35 dolarla son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi
Yeni kısıtlamaların ekonomik büyümeyi daha da olumsuz etkilemesi ve petrole talebi düşürmesinden endişe ediliyor.
Emtia ve hisse senedi piyasaları da ABD’de yarın yapılacak seçimlere odaklandı.
Petrolün varil fiyatı 35,74 doları gördü
Asya piyasalarında ilk işlem saatlerinde Brent petrolün varili 35,74 dolara kadar geriledi. Bu seviye en son Mayıs’ta görülmüştü.
Londra’da daha sonraki saatlerde petrol fiyatları toparlanarak 37,86’ya çıktı.
Petrol fiyatları için gösterge kabul edilen Brent petrolün fiyatı bu yılın başından itibaren yüzde 45 oranında düştü.
Bu düşüş BP ve Shell gibi enerji şirketlerini vurdu. Bu şirketler, binlerce kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
BP, talebin düşmesi nedeniyle 10 bin çalışanının işine son vermeyi planlıyor. Royal Dutch Shell ise 7.000 ila 9.000 kişinin işlerini kaybedebileceğini söylüyor.
ABD petrolünün fiyatında da düşüş yaşandı. Bugün petrolün varil fiyatı bir ara 33,64 dolara kadar geriledi.
ABD’de başkanlık seçimlerinin başa baş geçeceği beklentisi ve teşvik paketinin seçim sonuna kalması ekonomiyle ilgili kaygıları artırdı.