Petrol fiyatları 35 dolarla son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi

Petrol fiyatları, koronavirüs salgınında birçok ülkede yeniden uygulanmaya başlayan kısıtlamalar nedeniyle son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yeni kısıtlamaların ekonomik büyümeyi daha da olumsuz etkilemesi ve petrole talebi düşürmesinden endişe ediliyor.

Emtia ve hisse senedi piyasaları da ABD’de yarın yapılacak seçimlere odaklandı.

Petrolün varil fiyatı 35,74 doları gördü

Asya piyasalarında ilk işlem saatlerinde Brent petrolün varili 35,74 dolara kadar geriledi. Bu seviye en son Mayıs’ta görülmüştü.