Koronavirüs artık okyanusları da tehdit ediyor

8 hours önce
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Tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle artan tek kullanımlık maske, eldiven ve kağıt mendiller okyanuslara karışarak kirliliğe yol açtı.

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