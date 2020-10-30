Pandemide ‘sürü bağışıklığının’ gerçekleşeceği ilk ülke açıklandı

1 hour önce
0 63 Bir dakikadan az

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisini sonlandırmak için gerekli olan yüzde 60-70’lik bağışıklık katmanına ulaşan ilk ülkenin İsveç olabileceği belirtildi.

Rus bağışıklık uzmanı Vladislav Jemçugov, İsveç’in Koronavirüs pandemisini sonlandırmak için gerekli olan yüzde 60-70’lik bağışıklık katmanına ulaşan ilk ülke olabileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan, Jemçugov, “Herkesin örnek olarak gösterdiği İsveç’ten bahsediyorum. Harika bir tablo: virüs serbest bırakıldı. Salgının durması için hızlıca bağışıklık katmanına ulaşmada. bu iyi bir yol. Sağlık sistemlerine güvendikleri ve ağır hastaların çoğunu kurtarmak için yeterli yoğun bakım ünitesi, cihaz, oksijen ve ilaca sahip olduklarından yavaşlamamaya ve tam hızla ilerlemeye karar verdiler” ifadelerini kullandı.

İsveç’te Koronavirüs vaka sayısının yüksek, ancak ölüm oranının düşük olduğuna vurgu yapan uzman, “Yüzde 60-70’lik bağışıklık katmanına ulaşan ilk ülkenin İsveç olacağını düşünüyorum. Herkes hastalığı geçirmiş olacağından, hastalanacak kimse kalmayacak” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

53 mins önce
51

Virüse davetiye çıkarıyor

59 mins önce
96

İngiltere’de son 24 saatte 24 bin 405 yeni koronavirüs vakası

1 hour önce
41

Japon ecza şirketi Takeda, Moderna aşısını 2021’de 50 milyon doz tedarik edecek

2 hours önce
70

Koronavirüs nedeniyle Starbucks’ın net karı yüzde 51 düştü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.