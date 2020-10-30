Pandemide ‘sürü bağışıklığının’ gerçekleşeceği ilk ülke açıklandı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisini sonlandırmak için gerekli olan yüzde 60-70’lik bağışıklık katmanına ulaşan ilk ülkenin İsveç olabileceği belirtildi.

Rus bağışıklık uzmanı Vladislav Jemçugov, İsveç’in Koronavirüs pandemisini sonlandırmak için gerekli olan yüzde 60-70’lik bağışıklık katmanına ulaşan ilk ülke olabileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan, Jemçugov, “Herkesin örnek olarak gösterdiği İsveç’ten bahsediyorum. Harika bir tablo: virüs serbest bırakıldı. Salgının durması için hızlıca bağışıklık katmanına ulaşmada. bu iyi bir yol. Sağlık sistemlerine güvendikleri ve ağır hastaların çoğunu kurtarmak için yeterli yoğun bakım ünitesi, cihaz, oksijen ve ilaca sahip olduklarından yavaşlamamaya ve tam hızla ilerlemeye karar verdiler” ifadelerini kullandı.

İsveç’te Koronavirüs vaka sayısının yüksek, ancak ölüm oranının düşük olduğuna vurgu yapan uzman, “Yüzde 60-70’lik bağışıklık katmanına ulaşan ilk ülkenin İsveç olacağını düşünüyorum. Herkes hastalığı geçirmiş olacağından, hastalanacak kimse kalmayacak” dedi.