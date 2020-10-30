Tesla’nın ‘tam otomatik sürüş’ pazarlamasına uzmanlardan itiraz: Yanıltıcı ve sorumsuzca

Tesla, araçlarda tam otomatik sürüş (TOS, Full self-driving) özelliğinin beta sürümünün kısıtlı sayıdaki “usta” şoförlere dağıtılacağını açıklamıştı. Birkaç gün önce kullanıcılara paylaşılan sürüm eskisine oranla önemli farklılıklar içerse de bazı uzmanlar “tam otomatik” kavramının yanıltıcı olduğunu iddia etti.

Firmanın CEO’su Elon Musk, yaptığı açıklamada TOS betasının perşembe günü yayımlanacağını açıklamış, kullanıcıların rehavete kapılmamasını ve epey dikkatli olmaları gerektiğini söylemişti.

Musk, Tesla’nın da bu güncellemeye çok temkinli yaklaştığını çünkü dünyanın karmaşık bir yer olduğunu da eklemişti.

Ağustosta ise a ünlü girişimci, kendisinin halihazırda güncellemeyi evi ve işi arasında kullandığını ve çok başarılı olduğunu belirtmişti.

Electrek’in haberine göre söz konusu güncellemeyle araçlar, işaretlenen konuma gidebilmek için sinyal vererek şerit değiştirme, araç sollama gibi özellikler kazandı. Bu yüzden Tesla, betayı kullanan sürücülerin kör noktalarda, kavşaklarda ve kötü yollarda dikkatli olması gerektiğini belirterek direksiyon kontrolünü bırakmamalarını istedi.

Mevcut Tesla araçları, çevreyi iki boyutlu canlandırıyor. Beta sürüme geçenlerse performansın daha hızlı iyileşmesini ve yeni özelliklerin daha hızlı yayımlanmasını sağlayan 4 boyutlu canlandırmayı uyguluyor. Böylece araçlar hem şehir içinde hem de otoyollarda kullanılabiliyor.

Betaya erişim sağlayan kişilerden bazıları, sosyal medyada deneyimlerini paylaştı.

UZMANLAR TEPKİLİ

Bazı uzmanlarsa firmanın kişileri yanılttığını düşünüyor. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den araştırmacı mühendis Steven Shladover, verilen bilgilerin sistemin kapasitesi konusunda insanları yanılttığını belirterek şirketin sorumsuzca davrandığını ifade etti.

40 yıldır otonom sürüş üstüne çalışan Shladover “Tesla’nın güncellemesi, hala sürücü denetimi gerektiren çok sınırlı bir işlevsellik” dedi.

Associated Press’e göre, otomobil üreticilerini denetleyen ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (National Highway Traffic Safety Administration) şirketi yakından takip ettiklerini ve halkı güvenlik zafiyetlerinden korumak için tereddüt etmeden harekete geçeceklerini söyledi.

İdarenin yaptığı açıklamada “Şu an satın alınabilecek hiçbir araç kendi kendine gidemez” ifadeleri kullanıldı.

Tesla, TOS teriminden önce Otopilot’u (Autopilot) kullanıyordu. Güney Karolina Üniversitesi’nde otonom araçlar üstüne çalışan hukuk profesörü Bryant Walker Smith, Tesla’nın sistemine Otopilot adını vermesinin zaten kötü olduğunu söyledi. Smith, TOS’nin işleri sadece daha kötü bir hale getirdiğinin altını çizerken bunun araçta başka hiçbir sürücü olmadığı anlamına geldiğini ancak Tesla araçlarının sürücü gerektirdiğini vurguladı.