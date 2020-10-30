ABD’de günlük vaka sayısında rekor: 91 bin 248 kişi enfekte oldu

ABD’de günlük Covid-19 vakalarında rekor kırıldı. Bir günde 91 bin 248 yeni vakanın kaydedildiği ülkede hastane kapasitelerinin dolma eşiğine geldiği kaydedildi.

‘HASTANELER ARTIŞA AYAK UYDURAMIYOR’

Son 24 saat içerisinde binden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğü ABD’de, ekim ayı içerisinde hasta sayısı yüzde 50 oranında arttı. Ekim ayında 14 eyalette Covid-19 kaynaklı ölümlerde, 30 eyalette ise vaka sayısında rekor artış tespit edildi.

Bu ay içerisinde korona virüsü kaynaklı ölümlerde rekor artışın yaşandığı eyaletlerden biri olan Utah’da, Vali Gary Herbert “Hastanelerimiz Utah’ın enfeksiyon sayısına ayak uydurmıyor” dedi.

‘HALA HAZIR DEĞİLİZ’

Brown Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Okulu Dekanı Ashish Jha, vaka ve ölüm oranlarındaki artışa ‘hazır olunmadığını’ söyledi. Jha, “Salgının başından bu yana en büyük patlamalardan bazılarını yaşıyoruz. Ve salgında onuncu ayımızda hala buna hazır değiliz” dedi.

ABD’de toplam vaka sayısı 229 bini aştı, ölü sayısı 8 milyon 947 bin 980’e yükseldi.