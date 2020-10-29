ABD’de uyuşturucuyla mücadele dairesi görevlisi CIA ajanı gibi davranarak ünlü şirketleri dolandırdı

2 hours önce
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ABD’de Garrison Courtney adlı eski Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) görevlisi CIA ajanı gibi davranarak, bir çok şirketi 4.4 milyon dolar dolandırdığı belirtildi. Courtney çıkarıldığı mahkemede 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’de eski Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) görevlisi Garrison Courtney’in ABD gizli servisi CIA ajanı gibi davranarak onlarca şirketi dolandırdığı ortaya çıktı. ABD medyasının haberine göre, eski bir DEA yetkilisi olan Coutrney’in 2012-2016 yılları arasında CIA ajanı gibi davranarak şirketleri dolandırdı. Ajan gibi davranarak, bir çok ünlü şirketi, 4,4 milyon dolar dolandıran Courtney’in ABD ordusu, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri sözleşmelerinde 3,7 milyar doları  da güvence altına almanın eşiğinde olduğu bildirildi.

7 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Courtney’in çıkarıldığı mahkemede, kendisini çok gizli bir görevde derin bir CIA ajanı olarak tanıttığı, sahte bir kimlik oluşturduğunu itiraf etti. Courtney, çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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