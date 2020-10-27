Covid-19 ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha gözler önüne serildi

8 hours önce
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının yüzde 80’inde D vitamini eksikliği belirlendi.

Sonuçları “Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” dergisinde yayımlanan araştırma, D vitamini eksikliği ve Covid-19 arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Araştırma çerçevesinde, İspanya‘daki Marques de Valdecilla Üniversite Hastanesinde incelenen 216 Covid-19 hastasının yüzde 80’inde D vitamininin eksik, erkeklerde D vitamini seviyelerinin kadınlardan daha düşük olduğu gözlendi.

D vitamini düşük olan Covid-19 hastalarında ayrıca ferritin ve D-dimer gibi inflamatuvar işaretçilerinin serum düzeylerinin yükselmiş olduğu görüldü.

Araştırma ekibinde yer alan Cantabria Üniversitesinden Dr. Jos Hernandez, “Kanlarında D vitamini seviyeleri düşük olan Covid-19 hastalarına, D vitamini almaları tavsiye edilmelidir. Bu yaklaşımın hem kaslara ve iskelete hem de bağışıklık sistemine yararlı etkileri olabilir.” değerlendirmesini yaptı.

D vitamininin, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlarla mücadelede bağışıklık sistemine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, D vitamini eksikliği ve Covid-19’a bağlı ölümler arasında güçlü bağlantı bulunduğunu tespit etmişti.

ABD’nin Northwestern Üniversitesinden uzmanlar, bu bağlantıyı ABD, FransaAlmanyaİtalya, İspanya, İngiltereİsviçreİranGüney Kore ve Çin’deki hastanelerden topladığı Covid-19 hastalarına ait verileri inceleyerek keşfetmişti.

Singapur‘da yapılan araştırmada da D3 ve B12 vitaminleriyle magnezyum mineralinin bir arada verilmesinin, 50 yaş ve üstü hastalarda Covid-19’un ölümcül ya da ağır safhaya ilerlemesini engelleyebileceği bulgusu elde edilmişti.

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