‘Somali’de Eş Şebab örgütünün geliri devletin gelirinden fazla’

Somali’de Hiraal Enstitüsü tarafından yayımlanan bir rapora göre, radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, tehdit ve şantaj yoluyla devletten daha fazla gelir elde ediyor.

Mogadişu merkezli düşünce kuruluşuna göre, 10 yıldan uzun bir süredir yönetimi ele geçirmek için silahlı mücadele yürüten örgüt, yarısından fazlası başkentten olmak üzere ayda en az 15 milyon dolar haraç topluyor.

Ülkenin orta ve güney kesimlerini denetimi altında bulunduran örgüt, son yıllarda hükümetin kontrolündeki Mogadişu’da da nüfuzunu artırdı.

Raporda halkın can güvenliği endişesiyle örgüte para ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Enstitüye göre, “operasyon maliyetleri görece aynı kaldığı için, Eş Şebab’ın bütçesi fazla veriyor”.

Eş Şebab üyeleri, iş insanları ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonra hazırlanan raporda Somali’deki büyük şirketlerin örgüte her ay ödeme yaptığı, ayrıca yıllık kârlarının yüzde iki-buçuğunu “zekat” olarak verdiği belirtiliyor.

Hükümetin kontrolündeki alanlarda faaliyet gösteren şirketler hem devlete vergi hem de Eş Şebab’a haraç ödediklerinden yakınıyor.

Somali Hükümeti’nin en önemli gelir kaynaklarından biri Mogadişu limanı.

Ancak, yük gemilerinin manifestolarını liman görevlilerinden alan örgütün, getirilen mallar üzerinden haraç aldığı belirtiliyor.

‘Memurlar da haraç veriyor’

Hiraal Enstitüsü, devlet çalışanlarının da saldırıya uğrama korkusuyla maaşlarının bir bölümünü her ay örgüte verdiğine dikkat çekti. Eş Şebab, devlet çalışanlarını meşru hedefleri arasında görüyor.

Örgütün, devlet memurları ve hükümetin denetimindeki bölgelerde çalışan diğer insanlara cep telefonuyla ulaşarak şantaj yaptığı söyleniyor.