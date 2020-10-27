Japonlar çeviri yapan akıllı maske üretti

Japon bir girişimcilik ürünü olan Donut Robotics, C-Face maskesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Maske konuşmayı 8 farklı dilde tercüme edebiliyor ve 10 metre mesafeyle konuşmanızı sağlayabiliyor.

Maska kişinin sesini bir mikrofon aracılığıyla kaydedip Bluetooth aracılığıyla bir uygulamada güçlendiriyor. Buna ek olarak Japonca’yı İngilizce, Çince, İspanyolca ve Fransızca dahil olmak üzere birçok dile çevirebiliyor. Ayrıca kullanıcıların konuşmalarını okuyabilmeleri için bir deşifre hizmeti de sunuyor.

Corona virüs koruması sunmayan ve başta bir maskenin üzerine takılmak üzere tasarlanan bu cihaz 2021 yılı şubat ayında 4 bin Japon Yeni yani 39 dolardan satışa çıkacak.

YÜZ MASKESİ İÇİN YAPILAN FARKLI GİRİŞİMLER DE VAR

Donut Robotics gibi dünyanın başka ülkelerinde de bu tarz girişimler söz konusu. Güney Kore’de LG Electronics fütüristlik “kişisel hava çözümü” adı verdiği maskesiyle kirli havanın solunmamasını hedefleyen bir girişime sahip.

Çinli Huami ise yerleşik ultraviyole ışıkları kullanarak kendini dezenfekte eden bir maske üretti.

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Okulu araştırmacıları ise Covid-19 hastalarıyla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için kan ve oksijen seviyelerini hatta vücut sıcaklıklarını izleyebilen maske tasarımı oluşturmuştu.

Kuzey Amerika’da ise astronot tarzı yüz kalkanları için ciddi başarılar elde eden girişimler mevcut. Microclimate adlı bir firma Air adlı virüs koruyucu kafa baloncuğuna o kadar yüksek bir talep yaşadı ki nakliye konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Toronto merkezli VYZR Technologies firması ise normal yaşama uygun olan ve giyeni corona virüsünden koruyan bir uzay kıyafeti üretti. Model, bir kişinin vücudunun üstünü kapsıyor ve hastane tarzı birinci sınıf hava temizleme cihazı içeriyor.