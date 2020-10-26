Sosyal medya fenomeni lüks aracını benzin dökerek yaktı diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.

5 hours önce
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Rusya’nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi.

Rusya’nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri Mihail Litvin uzun süre önce lüks bir araç aldı. Aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu. Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova’daki boş bir araziye götürdü. Litvin, benzin bidonunu aracından başlayarak yere dökerken, diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.

Sosyal medya fenomeni Litvin çakmağı yere atarken, alevler hızla ilerleyerek araca ulaştı. Rusya’da piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL civarında olan lüks araç arazinin ortasında yandı. Litvin ise yanında getirdiği Rus yapımı eski bir araca bindi. Marşı basmayan eski Rus aracını arkadaşları iterek çalıştırırken Litvin, aracıyla tarladan ayrıldı.

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