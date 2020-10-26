Fransa Bilim Kurulu: ‘Günlük 100 bin Covid-19 vak’ası olduğunu tahmin ediyoruz’

5 hours önce
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Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük 100 bin vak’a olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vak’a sayısının 52 bin 10’a çıkması üzerine bilim adamlarından korkutan açıklamalar gelmeye başladı.

Fransız basınına konuşan Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean François Delfraissy tahminlerine göre ülkede günlük 100 bin korona virüs vak’ası olduğunu dile getirdi. Fransa’nın kritik bir durumda olduğuna dikkat çeken Delfraissy, “Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin pozitif Covid-19 vak’ası olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

“Son 10 günün sert geçişinden dolayı şaşkınız, sanırım havalar soğuduğu için salgın bu kadar hızlı yayılıyor” diyen Bilim Kurulu Başkanı Delfraissy, ikinci dalgayı bu kadar hızlı beklemediklerini belirtti. Delfraissy, “Vatandaşlar başlarına geleceğin farkında değil, ikinci dalga ilk dalgadan çok daha sert olacak” diyerek salgının seyrine yönelik yarıda bulundu.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkede toplam 1 milyon 138 bin 507 vak’a tespit edilirken, şu ana kadar virüs nedeniyle 34 bin 761 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 816’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 176 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa, toplam vak’a sayısında Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 5’inci ülke konumunda bulunuyor.

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