Şeytani zırhlı böceği arabayla ezdiler sonuçlar şaşırttı

ABD’li araştırmacıların yeni deneyine göre daha güçlü binalar veya uçaklar yapmanın sırrı, son derece dayanıklı bir böceğin anatomisinde yatıyor.

Irvine’deki Kaliforniya Üniversitesi ve Purdue Üniversitesi’nden mühendisler, şeytani zırhlı böcek (Nosoderma diabolicum) diye bilinen böceğin dayanıklılığını ilginç bir yöntemle test etti.

Böceğin üzerinden arabayla geçen ve ölmediğini gören araştırmacılar, bu etkileyici canlının, kendi ağırlığının 39 bin katını kaldırabileceğini belirledi.

İncelemeler sonucunda ABD’ye özgü böceğin, karından geçen ve sutur ve adı verilen bir hatta buluşan, zırh benzeri iki kınkanata sahip olduğu ortaya kondu.

Böceği bilgisayarlı tomografiyle inceleyen araştırma ekibi, bu sıradışı yapının birçok katmandan oluştuğunu ve bir yapboz gibi kıvrımlarla birleştiğini gördü.

Sonraki deneylerde ekip, yapboz parçalarını andıran bu yapının, böcek üzerindeki baskıyı dağıttığını, bu nedenle ezilse de sağlam kaldığını fark etti.

Bunun yanında kınkanatların, protein bakımından da zengin olduğu keşfedildi. Araştırmacılar, bu özelliğin de dayanıklılığı artırdığını düşünüyor.

Saygın bilim yayını Nature’da yayımlanan çalışmanın yazarlarından, mühendislik profesörü David Kisailus, “Çok etkilendik. Çünkü sadece organik bileşenlerden oluşan bir yapı” diye konuştu.

Kisailus ayrıca, bu çalışmaların gelecekte daha güçlü binalar veya araçlar geliştirilmesini sağlayacağını belirtti:

”Örneğin, uçaklarımızı daha hafif kılabilirsek, daha az yakıt gerekir ve daha az karbondioksit salar. Ayrıca böcekteki bu yapı, yüzde 105 oranında daha dayanıklı olduğu için araç daha güvenli olur. Malzeme arızası da daha az yaşanır.”

Şeytani zırhlı böcekler genellikle Güney Kaliforniya’nın ormanlık alanlarında bulunuyor ve kuşlar tarafından gagalandıktan ya da diğer hayvanların ayakları altında ezildikten sonra sağ kalabiliyor.

Araştırmacılara göre çoğu böcek yalnızca birkaç hafta hayatta kalabilirken, Nosoderma diabolicum 7 ila 8 yıl yaşıyor. Bu da insan ömrümde neredeyse bin yıla denk geliyor.