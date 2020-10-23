Avrupa’da kış saati uygulaması: Saatlerinizi geri almayı unutmayın

TÜRKİYE’de ise yaz saati uygulaması devam edecek. Türkiye’de 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamalarına son vermişti. Türkiye’de sadece ileri yaz saati uygulanıyor. Bu durumda Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da artacak. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıkacak. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

TARTIŞMALAR BİTMEDİ

2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84’i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019’da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021’de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Avrupa Parlamentosu yaz ya da kış saatinden birinin seçilip onda kalınmasını istemişti. Ancak uygulamadan çıkıp çıkmayacaklarına üye devletlerin karar vermesi gerekiyor. Bunun ise yakın vadede gerçekleşmesi beklenmiyor. Avrupa Birliği diplomatlarından alınan bilgiye göre Almanya’nın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında da konu pek gündeme gelecek gibi görünmüyor. Diplomatlar AB’nin daha acil konuları olduğunu ifade ediyorlar. AB Konseyi de Avrupa Parlamentosu’nun tavsiye kararına ilişkin bir pozisyona sahip olmadıklarını bunun için üye devletler arasında bir çoğunluğun oluşması gerektiğini açıkladı.

AVRUPA’DA 3 FARKLI SAAT DİLİMİ VAR

Almanya da Federal Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre yaz saati ile kış saati arasında henüz bir tercihte bulunmadı. Ekonomi Bakanlığı “Federal hükümet açısından önemli olan zaman adalarının oluşmasını engellemek ve uyumlu bir iç pazarı güvence altına almaktır” açıklamasını yaptı. Ölçülü ve uyumlu bir sürecin işlemesi için Avrupa genelindeki sonuçların tahmin edilmesi gerektiğini ifade eden Bakanlık, “AB Komisyonu henüz böyle bir sonuç tahminini ortaya koymamıştır” dedi. Avrupa Birliği içerisinde üç farklı saat dilimi bulunuyor. İspanya’dan Polonya’ya Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu Orta Avrupa Saati’ni kullanıyor. Yaz saatinin kalıcı hale gelmesi halinde kıtanın batısında ve kuzeybatısında hava ancak öğleden önce aydınlanmış oluyor. Yaz saatinde kalınması halinde 21 Aralık tarihinde İspanya’nın Vigo kentinde güneş saat 10.01’de, Fransa’nın Brest kentinde saat 10.07’de, Almanya’nın Emden kentinde ise saat 09.45’te doğuyor.