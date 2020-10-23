İspanya’da 3 ton uyuşturucu madde karaya vurdu

37 mins önce
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İspanya’da 3 ton uyuşturucu madde, İspanya-Portekiz sınırındaki Isla Canela’da karaya vurdu.

İspanya ile Portekiz sınırında yer alan Isla Canela’da içinde uyuşturucu bulunan balyalar karaya vurdu. Polisten yapılan açıklamada, şu ana kadar 3 ton miktarında 86 balyanın ele geçirildiği belirtildi. Şu ana dek ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 18 milyon sterlin (187 milyon TL) olduğu ifade edildi.

İspanya polisinin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

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