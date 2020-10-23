Hamileliğinin son haftasında iddia için 1,5 kilometre koştu

ABD’de 28 yaşındaki McKenna Myler, doğum yapmasına bir hafta kala iddia üzerine 1,5 kilometreyi 5,5 dakikada koştu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve hamileliğinin son haftasında olan McKenna Myler, iddia üzerine 1,5 kilometre koştu. Kadının eşi Mike Myler, McKenna’nın 8 dakikadan az sürede 1,5 kilometrelik mesafeyi koşamayacağını ifade etti. Çift, 100 dolara iddiaya girdi. McKenna, 1,5 kilometreyi 5,5 dakika içerisinde koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.