Dağlık Karabağ: New York Times’a göre Azerbaycan’da savaş ateşini kayıplar ve acı besliyor

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Eremenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Amerikan New York Times (NYT) gazetesi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havayı değerlendirdi. Carlotta Gall imzalı haberde, “Ülkenin askerleri çatışmada ilerlerken, her ‘kurtarılan’ bölge kutlanıyor ve on binlerce mülteci, kaybettikleri topraklara kavuşmaya hazırlanıyor” denildi.