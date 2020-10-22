Dağlık Karabağ: New York Times’a göre Azerbaycan’da savaş ateşini kayıplar ve acı besliyor

Dağlık Karabağ sorununun geçmişini ve ilk çatışmaları özetleyen NYT; 1990’larda Azerbaycan’ın aldığı yenilgide topraklarının yüzde 13’ünü kaybettiğini, 26 bin kişinin öldüğünü, 800 bin kişinin de evlerinden olduğunu hatırlatıyor.

“Ara ara çıkan ve dış güçler tarafından hızla bastırılan şiddet olayları dışında, donmuş ateşkeste 26 yıldır durum buydu. Ancak petrol ve doğal gaz açısından zengin eski Sovyet Cumhuriyeti Azerbaycan, yıllardır sessizce yeniden silahlanıyordu. Çatışmalar üç hafta önce yeniden başladığında, ülke kaybettiği toprakları geri almak için topyekûn bir savaşa girişti”.

‘Bakü’de savaş ateşi’

NYT, Bakü’de “savaşın ateşini” hissetmenin zor olmadığını, üç renkli Azeri bayraklarının tüm kamu binalarına azıldığını ve caddelere konulan dev ekranlarda, Ermeni askerlerine karşı İHA saldırılarının gösterildiğini aktarıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de birkaç günde bir yeni “kurtarılan” kasaba ve köyleri saydığı bildiriliyor.

Bakü’de defnedilen gönüllü askerin kendisi de bir gazi olan ve savaşta kolunu kaybeden 36 yaşındaki kuzeni Anar Mamedov da “Azerbaycan Ordusu gücünü gösterdi. Son karış toprağımız kurtarılana dek bu devam edecek. Ve sonunda nihayet herkes Azerbaycan’ı anlayacak. Hepimiz bunu bekliyorduk. İlham Aliyev’in emri vermesini bekliyorduk” diyor.

Azerbaycan’ın sıkı kontrol edilen ve muhalefetin derhal bastırıldığı bir ülke olduğunu söyleyen NYT, yine de genel olarak savaşa ezici bir destek verildiğini söylüyor.