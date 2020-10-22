Rus Wagner paralı askerlerinin infazından kurtulan Libyalı: Üzerimize kurşun yağdırdılar
Libya’da Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu’na bağlı paralı askerlerce babası, kardeşi ve kayınbiraderi öldürülen Libyalı Muhammed Ebu Acila Enbis, ölü numarası yaparak şans eseri hayatta kaldığını söyledi.
28 yaşındaki Muhammed, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in başkent Trablus’a yönelik saldırılarının yoğunlaştığı 23 Eylül 2019’da evini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.
Muhammed, bir süre sonra çatışmaların yoğunluğunun azalmasının ardından Trablus’un 50 kilometre güneyindeki Esbia’da bulunan terk ettiği evinin durumunu kontrol etmek için karşılaşabileceği tehlikeleri göze alarak buraya gittiğini ifade ediyor.
Burada Wagner’e bağlı paralı askerlerce fark edilen ve takip edildiğini dile getiren Muhammed, El-Hurriyye bölgesinde ailesiyle geçici olarak yaşadıkları evde, babası Ebu Acila, kardeşleri Hüsam ve Muhammed, kayınbiraderi Hamza ile yakalandıklarını anlatıyor.
Wagner askerlerinin, kimliklerine ve cep telefonlarına el koyduklarını kaydeden Muhammed, savaşçıların üzerinde birçok askeri teçhizat bulunduğunu ve kendi aralarında Rusça konuştuklarını aktarıyor.
“RUSLARIN HER BİRİ İRİ VE SAĞLAM YAPILIYDI”
Yakalandıktan sonra birkaç saat içinde ailenin bir yerden bir yere taşındığı belirtilen haberde, Muhammed’in şu ifadelerine yer veriliyor:
“Sıcak bir geceydi ve bizi bir minibüsün arkasında tutarak başımızdan aşağı su döktüler. Su, gözümüze bağladıkları bandajı şeffaflaştırdı. Parlak kırmızı yüzlerini ve yeşil gözlerini görebiliyordum. Rusların her biri iri ve sağlam yapılıydı. İçlerinden birinin protez bacağı var gibi görünüyordu.”