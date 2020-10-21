Almanya Sağlık Bakanı Spahn’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

6 hours önce
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüse yakalandı. Gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Spahn’ın hafif semptomlar gösterdiği ve evinde karantinaya girdiği duyuruldu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Spahn’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi. Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn’ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.

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