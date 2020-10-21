Başörtüsü takmadan bisiklete binen kadını gözaltına aldılar

7 hours önce
0 657 Bir dakikadan az

İran’da çekilen bir görüntü ve sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı… Necefabad kentinde yaşayan bir kadın başörtüsü olmadan bisiklete bindiği için kadın gözaltına alındı.

İran devletine ait medya organından yapılan açıklamada, salı günü başörtüsüz bir şekilde bisiklet kullanan ve sosyal medyada bu görüntüsü yayılan kadın “başörtüsüne hakaretten” tutuklandı.

Bölgenin valisi yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda bu bölgedeki normları ihlal eden ve İslami örtünmeyi aşağılayan bir kişi tutuklandı” dedi. Cep telefonuyla çekilen kısa videoda sosyal platformlarda başı açık bir kadının cami önünde bisiklete bindiği gözüküyordu.

Necefabad valisi, gözaltına alınan kadının kimliğini açıklamadan, “Bu eylemi neden gerçekleştirdiğini araştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

IRNA, kadının “şehrin meydanında başörtüsüz bisiklet sürdüğünü” ve bunun videoya çekildiğini belirterek, Necefabad’da yaşayanların ve din adamlarını kışkırttığını söyledi.

AHLAK POLİSİ DEVREDE

İran’da 1979 devriminden bu yana İslam hukukuna göre kadınların baş ve boyunlarını örten ayrıca saçlarını gizleyen bir başörtüsü takması gerekiyor. Ancak son 20 yılda Tahran ve diğer büyük şehirlerde yaşayan kadınlar başörtülerini daha esnek bir şekilde bağlıyor.

İran’daki ahlak polisleri zaman zaman devriye gezerek sokakta yürüyen kadınların başörtülerini düzeltiyor ve bazı durumlarda ceza keserek gözaltına alabiliyor.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 weeks önce
175

Rusya ve İran’dan korona aşısı için ortak üretim anlaşması

11 September 2020
171

Microsoft: Rusya, Çin ve İranlı bilgisayar korsanları ABD seçimlerini hedef alıyor

10 September 2020
819

İran, İngiltere’den Şah zamanından kalma borcunu “süratle” ödemesini istedi

3 September 2020
178

Bağdat’ta İngiliz merkezli güvenlik şirketine roketli saldırı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.