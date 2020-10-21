Polis, hapishaneden kaçma girişiminden sonra gazeteciyi öldüren Danimarkalı adamı yakaladı

Denizaltısında bir gazeteciyi öldüren hükümlü katil, polis tarafından kuşatıldı ve hapishaneden kaçmaya çalıştıktan sonra tutuklandı.

49 yaşındaki Peter Madsen, 2017’de Kim Wall cinayetinden ömür boyu hapis cezasını çekmekte olduğu Herstedvester Hapishanesinden kaçmaya çalıştı.

Danimarka polisi, bir kişinin kaçma girişiminin ardından tutuklandığını ve bölgenin kordon altına alındığını söyledi.Yerel basın, durumun en az bir saat sürdüğünü, ancak hükümlünün memurlar tarafından uzaklaştırıldığını bildirdi.

Kopenhag Albertslund’daki olay yerinden fotoğraflar Madsen’i silahlı polisle çevrili bir çitin karşısında oturuyor.İki memur, karnı önünde yere yatar ve karnına kemer benzeri bir nesne takmış gibi görünüyordu.

Madsen hapishane gardiyanlarını “tabancaya benzer bir cisimle” tehdit etti ve ayrıca bir bomba olduğunu iddia etti.

Bir tanık, polisin aniden beyaz bir minibüsü çevrelediğini, kapıyı açtığını ve Madsen’i arabadan çıkardığını söyledi.Cezaevine birkaç yüz metre mesafedeki olay yerinden sonraki resimler, durumu görmezden gelmeye çalışan araçları gösteriyor.

Danimarka’da ünlü olan Madsen, 2017’de Bayan Wall cinayetinden suçlu bulundu.

30 yaşındaki İsveçli gazeteci, icatları hakkında bir makale yazıyordu ve öldürüldüğünde denizaltısıyla seyahat ediyordu.

Mucit başlangıçta onu kıyıya bıraktığını ve ona ne olduğunu bilmediğini iddia etti, ancak daha sonra kalıntıları bulunduktan sonra kazara öldüğünde ısrar etti.

Madsen, vücudunu parçaladığını ve Baltık Denizi’ne attığını itiraf etti.

Dünya çapında ilgi gören 12 günlük bir duruşmanın ardından, savcıların cinsel amaçlı olduğunu söylediği “özellikle acımasız” cinayetten suçlu bulundu.