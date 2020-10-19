Trump ile görüşmek isteyen şahıs, Trump Tower’e çıkarak intihara kalkıştı

2 hours önce
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Chicago’da ABD Başkanı Trump ile görüşmek isteyen şahıs kendisini Trump Tower’den sarkıttı. Trump ile görüştürülmezse yaşamına son vereceğini ifade eden adam 13 saat süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

ABD’nin Chicago şehrindeki Trump Towers’ta hareketli anlar yaşandı. Bir kişi, 13 saat boyunca, Trump Tower binasının 16. katındaki balkondan kendisini iple sarkıtarak ABD Başkanı Donald Trump’la görüştürülmezse hayatına son vereceği tehdidinde bulundu.

“İPİ KESERİM” TEHDİDİNDE BULUNDU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Chicago Polisi sözcüsü Tom Ahern, 20’li yaşlarında olan bir adamın 13 saat boyunca kulenin 16. kat balkonundan sarktığını ve başkanla konuşmak istediğini ifade etti. Kimliği belirsiz kişi, “Eğer beni görüştürmezseniz ipi keserim” tehdidinde bulundu. Kimliği belirsiz kişi, ikna çalışmalarının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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