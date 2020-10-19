Japon araştırmacılar virüsün insan cildi üzerinde 9 saat kalabildiğini kanıtladı

Japonya’da Klinik Enfeksiyon Hastalıkları adlı bilimsel dergide bu ay yayımlanan araştırmaya göre koronavirüs insan cildi üzerinde dokuz saat kalabiliyor, grip virüsü ise insan cildi üzerinde sadece 1,8 saat yaşayabiliyor.

Kyoto Eyalet Üniversitesi Hastanesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Ryohei Hirose’nin de aralarında bulunduğu araştırmacılar, bu sonuçlara koronavirüsten ölen kişiler üzerinde yaptıkları otopsi sonucunda vardıklarını söyledi.

Buna göre, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 adlı virüsün normal gribe neden olan influenza A virüsüne (IAV) göre yaklaşık 4,5 kat daha fazla bulaşma riski taşıdığı, bunun da salgının yayılma hızını arttırdığı tahmin ediliyor.

Bu riske karşı uzmanlar ellerin mutlaka sık sık yıkanması ve alkolle dezenfekte edilmesi gerektiğini söylüyor.

Zira bu uzmanlara göre hem koronavirüs hem de grip virüsü “el dezenfektanlarında bulunan etanolle temas ettiklerinde 15 saniye içinde ölüyor”.

Plastik ve metal yüzeylerde daha da uzun yaşayabiliyor

Daha önceki araştırmalar koronavirüsün plastik ve metal yüzeylere temasından 2-3 gün sonra bile enfekte etme olasılığının olduğunu ortaya koymuştu.

Japon araştırmacıların bulguları virüsün insan cildi ile etkileşimini açıklaması bakımından bir ilk olarak kabul ediliyor.

Hirose ve ekibindekiler korona ve grip virüslerinin paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı cam ve plastik yüzeylerde yaşama süresini de karşılaştırdılar. Buna göre koronavirüs bu yüzeylerde de 58 ile 85 saat arası aktif kalırken bu rakam grip virüsünde 6 ile 11 saat arasında değişiyor.