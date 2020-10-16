Köpekle fotoğraf çektirmek isteyen genç kız hayatının hatasını yaptı, soluğu hastanede aldı

2 hours önce
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Arjantin’de 17 yaşındaki Lara Sanson isimli genç kız, arkadaşının köpeğiyle fotoğraf çekilmek istedi. Durumdan hoşnut olmayan Köpek tepki göstererek bir anda kızın yüzünü ısırdı.

Üzücü olay Arjantin’in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını ziyarete giden 17 yaşındaki Lara, arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

Alman kurdu ile 2 fotoğraf çektiren kız, daha fazla fotoğraf çekilmek için eğilince köpeğin tepkisiyle karşılaştı ve saldırısına uğradı. Kameranın açık olduğu sırada köpek kızı yüzünden ısırdı. O anlar da kameraya saniye saniye yansıdı.
Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atılırken, Lara olayı Twitter hesabından da paylaştı.
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