Disney, bazı klasik çizgi filmlerine koyduğu ‘ırkçı tasvir’ uyarısını güçlendirdi

29 mins önce
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Disney yapım şirketi, bazı klasik çizgi filmlerine geçen yıl koyduğu, “içerikte ırkçılık yapıldığı” uyarısını bir de özeleştiri ekleyerek daha da güçlendirdi.

Disney’in internet üzerinden seyredilebilen Dumbo, Peter Pan ve Jungle Book gibi filmlerinin başında artık, hikayede geçen ırkçı tiplemeler konusunda bir uyarı var:

“Bu program halklar ve kültürler hakkında olumsuz tasvirler ya da onlara yönelik yanlış davranışlar içermektedir. Bu tipleştirmeler o zaman da yanlıştı, bugün de yanlıştır.”

Mesaj, şirketin bu içeriği filmden çıkarmak yerine “onun zararlı etkisini kabullenmek, ondan öğrenmek ve hep birlikte daha kapsayıcı bir geleceği yaratmaya yönelik bir tartışmayı ateşlemeyi” tercih ettiğini de ekliyor.

Bu mesajı taşıyacak filmler arasında “sarı-yüzlü” bir kedinin pirinç yenen çubuklarla piyano çaldığı Aristocats ve Amerikan yerlilerinin ırkçı-aşağılayıcı “kızılderili” tabiriyle anıldığı Peter Pan de var.

İçinde çok sayıda ırkçılık ve kültürel tipleştirme geçen Lady and Trump’a da uyarı konuldu.

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