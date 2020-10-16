Kovid-19’dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyon 100 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 100 bin 847’ye, vaka sayısı 39 milyon 78 bin 278’e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 222 bin 626 ölümle ABD’de kaydedildi.

Bu ülkeyi 151 bin 971 ile Brezilya, 112 bin 144 ile Hindistan, 84 bin 898 ile Meksika, 43 bin 293 ile Ingiltere, 36 bin 372 ile Italya, 33 bin 553 ile Ispanya, 33 bin 512 ile Peru, 33 bin 125 ile Fransa ve 29 bin 605 ile Iran izledi.

Çin’in Vuhan kentinde Aralik 2019’da ortaya çıkan Kovid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 29 milyon 284 bin 830 kişi iyileşti.