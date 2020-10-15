YouTube yanıltıcı aşı videolarını silecek

13 mins önce
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YouTube, dezenformasyonuyla mücadele çabaları kapsamında, koronavirüs aşıları hakkındaki yanıltıcı videoları sileceğini açıkladı.

Şirket, yerel sağlık kuruluşları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün uzmanlarının üzerinde anlaştıkları görüşlerle çelişen tüm videoların kaldırılacağını duyurdu.

YouTube, koronavirüsle ilgili “tıbbi kanıtı olmayan” tüm iddialara platformundaki videolarda yer verilmesini de yasaklamıştı.

Ancak şimdi, aşılarla ilgili içerik de yasak kapsamına alındı.

‘Covid-19 aşısının eli kulağında olabilir’

Google’ın sahip olduğu YouTube’dan yapılan açıklamada “Covid-19 aşısının eli kulağında olabilir. Bu nedenle ilgili dezenformasyonu kaldırmak için doğru politikalara sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz” denildi.

Açıklamada, aşının insanları öldüreceği, kısırlığa yol açacağı ve aşı olanlara mikroçip takılacağını söyleyen videoların kaldırılacağı belirtildi.

Şirket, Şubat ayından bu yana koronavirüsle ilgili 200 bin tehlikeli veya yanıltıcı videonun da kaldırıldığını duyurdu.

Facebook’un politikası ne?

Daha önce Facebook da insanları aşı olmaktan caydırabilecek reklamları yasaklayacağını açıklamıştı. Ancak Facebook’un yasağı, parasız yorum ve gönderileri kapsamıyor.

Facebook’un politikası, aşı karşıtı mesajların yayılmasından kâr elde ettiği suçlamasıyla karşılaşmamak için tasalandı. Facebook daha önce sahte iddialar içermediği sürece aşı karşıtı fikirlerin ifade edilmesine izin veriyordu.

Şirket, yeni kuralın “birkaç gün içinde” uygulanacağını açıkladı.

Aşı karşıtı grupların varlığı ise sürecek.

Facebook Pazartesi günü de yıllar süren baskının ardından Yahudi Soykırımını reddeden paylaşımları, geçen haftada ABD seçimleri öncesi QAnon adlı komplo teorisi konusundaki paylaşımları yasaklamıştı.

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