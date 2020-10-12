Tayland’da korkunç kaza… Otobüs trenle çarpıştı: Onlarca ölü ve yaralı var

Tayland’da bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’un yaklaşık 60 kilometre doğusunda tapınak ziyaretine giden yolcuların bulunduğu bir otobüs ile tren çarpıştı.Chachoengsao eyaletinin Valisi Maitree Tritilanond, kazada en az 20 kişinin öldüğünü ve 29 kişinin yaralandığı belirtti. Tritilanond gazetecilere verdiği demeçte, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Kurtarma görevlileri çarpışma sırasında yan devrilip üstü açılan otobüsü kaldırmak için vinç ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis otobüste en az 60 yolcunun bulunduğu bilgisini paylaşarak ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Kazanın yerel saatle 08:05 sularında Khlong Kwaeng Klan tren istasyonu yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Tritilanon, kazanın Bangkok’un 63 kilometre uzağında yaşandığını belirtirken, otobüsün yaklaşık 60 fabrika işçisini bir törene götürdüğünü söyledi.

Tritilanon, rayların üzerinde bir alarm olduğunu fakat trafiği durduracak herhangi bir bariyer bulunmadığını da söyleyerek, “Eyaletimiz bu tür kazaların yaşanmaması için rayların kenarına tümsek ve bariyer yerleştirecek ve görüş açısını artırmak için rayların yakınlarındaki ağaçları budayacaktır. Bu bizim için bir ders oldu ve artık riskli noktaları ortadan kaldıracağız” dedi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Tayland yolları dünyanın en ölümcül yollarından biri.