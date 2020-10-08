Bilim insanları açıkladı: Kedilerle iyi anlaşma yolunu bulduk

Ünlü model Tyra Banks, 2009 yılında “smize” diye yeni bir kelime orta çıkarttı. Smize, kişinin gözleriyle gülmesi anlamına geliyor ve Banks’in podyumlardaki başarısını simgeliyordu. Bugün ise bilim adamları bir kedi ile yakınlık kurmanın anahtarının bu olduğunu söylüyor.

Bir araştırma sonucunda gözlerimizi yavaş bir hareketle kırptığımızda kedilerin insanlara tepki verdiği bulundu. İlk kez bir kedigillerin ve insanların arasında bu tarz bir iletişim olduğu ortaya çıkmış oldu. Araştırma sonucunda kedi gülümsemesi denen bir bulguya da ulaşıldı. Kediler ayrıca Duchenne gülümsemesine ağız köşelerini kaldıran ve gözlerinde kaz ayakları oluşturan biçimde gülümsemeyle de cevap verebiliyorlar. Özellikle “smize” diye adlandırılan biçimi daha çok sevdikleri ve tepki verdikleri söyleniyor.

Toplamda 14 farklı evden 21 kediyi içeren 2 ana deney yapıldı. Sahipleri onlara yavaşça göz kırptıktan sonra, duygusuz kaldıkları döneme göre daha fazla göz kırpmasıyla sahiplerine cevap verdiler.

45 KEDİ TESTLERE KATILDI

İkinci deney ise kedinin sahibi yerine araştırmacılardan biriyle olan ilişkisini ölçüyordu. Yaşları 1 ile 17 arasında değişen yaklaşık 45 kedi test edildi. Deneye göre kediler stabil bir ifade durumuna kıyasla, karşısındaki insan yavaşça göz kırptıktan sonra bir yabancının eline daha fazla yaklaşma eğiliminde oluyor.

Tanıdık olmayan birilerin onlara yavaşça göz kırpmasından sonra kedilerin göz kırpması daha olası bir durum olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, “Birlikte ele alındığında, bu teknik kediler ve insanlar arasında pozitif türden bir iletişim sağlayabilir” sonucuna vardılar. Sonuçlar Scientific Reports isimli dergide yayınlandı.

Çalışmanın denetçilerinden biri olan Sussex Üniversitesi Psikoloji Okulu’ndan Karen McComb, “Kediler ve insanların bu şekilde iletişim kurduklarını görebilmek harika. Bu durum birçok kedi sahibinin zaten şüphelendiği bir şeydi. Bu yüzden kanıt bulmak heyecan verici. Bu çalışma kedi-insan arasındaki iletişimde yavaş yanıp sönme rolünü deneysel olarak inceleyen ilk çalışma. Evde kendi kedinizle veya sokaktaki kedilerle bunu deneyebilirsiniz.” dedi.