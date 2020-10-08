Fransa’da kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artişla bir rekor daha kırıldı

4 hours önce
0 88 Bir dakikadan az

Fransa’da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445’e ulaştı.

Fransa’da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509’a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1416’sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793’e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1’e ulaştı.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim’de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

25 mins önce
18

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs Rumlarına hukuk dersi

37 mins önce
94

İskoçya’da koronavirüse karşı ‘alkol yasağı’

53 mins önce
232

Enfield: 18 yaşın altında iki genç cinayetle suçlanıyor

2 hours önce
95

ONS: Coronavirus killed three times as many people as flu and pneumonia combined

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.