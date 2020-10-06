Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen Trump, Beyaz Saray’a girer girmez maskesini çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump, üç gün Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden Pazartesi günü taburcu oldu. Trump, Marine One adlı başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray’a varınca maskesini çıkararak balkonda poz verdi. Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, Trump’ı, taburcu olması sonrası “yanlış mesaj vermekle” suçladı.
Joe Biden, maske takmanın ve sosyal mesafenin önemli olmadığını söyleyenlerin, virüse yakalananların başına gelenlerden sorumlu olacağını söyledi.
Trump, 29 Eylül’deki ilk seçim münazarasında Biden’ın diğer insanlardan uzakta olmasına rağmen maske takmasıyla da dalga geçmişti.
Gazetecilere açıklama yapmadı
Hastaneden yürüyerek çıkarak kendisini Beyaz Saray’a götürecek araca binen Trump, gazetecilere açıklama yapmadı.
Daha sonra Twitter’dan bir video paylaşan Trump, “Başı çekeceğiz. Lideriniz olarak, bunu yapmak zorundaydım. Risk altında olabileceğimi biliyorum ama bunu yapmak zorundaydım. Şimdi daha iyiyim. Belki de bağışıklığım vardır, bilmiyorum” dedi.
Başkan Trump, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden Cuma günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne kaldırılmıştı.
Trump taburcu olmadan önceki Twitter paylaşımında ise “Çok iyi hissediyorum! Covid’den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin” dedi ve ekledi:
“Trump hükümeti altında bazı çok iyi ilaçlar ve bilgi birikimi ürettik. 20 yıl önce hissettiğimden daha iyi hissediyorum!”
Trump’ın Beyaz Saray’daki ikametinde karantinaya mı alınacağı, yoksa görevini Oval Ofis’ten mi yürüteceği henüz bilinmiyor.
Son dönemde Beyaz Saray’da aralarında üst düzey yetkililerin de olduğu en az 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Koronavirüse yakalanan kişilerin çoğu 26 Eylül’de Beyaz Saray’daki bir toplantıya katılmışlardı.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD’de koronvirüs vaka sayısı 7,4 milyonu aştı.
Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 210 binden fazla kişi hayatını kaybetti.