Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen Trump, Beyaz Saray’a girer girmez maskesini çıkardı

Trump, 29 Eylül’deki ilk seçim münazarasında Biden’ın diğer insanlardan uzakta olmasına rağmen maske takmasıyla da dalga geçmişti.

Daha sonra Twitter’dan bir video paylaşan Trump, “Başı çekeceğiz. Lideriniz olarak, bunu yapmak zorundaydım. Risk altında olabileceğimi biliyorum ama bunu yapmak zorundaydım. Şimdi daha iyiyim. Belki de bağışıklığım vardır, bilmiyorum” dedi.

Başkan Trump, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden Cuma günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne kaldırılmıştı.

Trump taburcu olmadan önceki Twitter paylaşımında ise “Çok iyi hissediyorum! Covid’den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin” dedi ve ekledi: