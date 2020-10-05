Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine katkıda bulunan 3 bilim insanına verildi

Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine sağladıkları katkı nedeniyle Amerikalı bilim insanları Harvey J. Alter ve Charles M. Rice ile İngiliz viroloji uzmanı Michael Houghton’a verildi.

Ödülü kazanan bilim insanları altın madalya alacak ve 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 118 bin dolar) para ödülünü paylaşacak.