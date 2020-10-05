Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı’nın yüzüne telefon kapattı

2 hours önce
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Azerbaycan’dan darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan, Rusya’dan da beklediği desteği göremedi. Rus televizyonun yayınladığı görüntülerde Putin, “Şu anda meşgulüm” diyerek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yüzüne telefon kapattı.

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, çatışmalarda hezimete uğrayan Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i aradı. Ancak bu görüşmeden istediği sonucu alamayan Peşinya, Putin’in telefonu yüzüne kapatması ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

GÖRÜNTÜLERİ RUS TELEVİZYONU YAYINLADI

Rusya-1 televizyonunun servis ettiği görüntülerde, canlı yayında gazetecilere siyasi gündem hakkında açıklamalarda bulunan Putin, kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yüzüne telefon kapattı.

“ŞU ANDA MEŞGULÜM, SONRA KONUŞURUZ”

Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan’ın telefonunu açarak, “Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz” dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin’in tavrı, oldukça ses getirdi.

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