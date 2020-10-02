Göl suyunda ‘koronavirüs’ tespit edildi

5 hours önce
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Bilim insanları yeni tip koronavirüsün ‘tespit edilebilir bir seviyesini’ ilk kez plaj  suyu örneklerinde buldu. ABD’yer alan Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, 4 Temmuz’dan bu yana dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Superior Gölü kıyısındaki sekiz kumsaldan her hafta sonu su örneği toplayıp analiz ediyor.

BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Çalışma ekibi yaptıkları inceleme sonucunda gölün kıyısında yer alan Brighton, 42nd Avenue East, Franklin Park Beach ve Lief Erickson Park plajlarından Eylül ayında  alınan örneklerde yeni tip corona virüse rastladıklarını açıkladı. Söz konusu plajları geçen ay binlerce kişinin ziyaret ettiği düşünülüyor.

Daha önce virüsün göl veya sahil suyunda bulunabileceğine dair kanıt bulunamamıştı, ancak yeni keşif salgının toplum genelinde plajlarda nasıl yayıldığına dair önemli ipuçları barındıyor.

KANALİZASYONLARDAKİ ORANDAN 10 BİN KAT DAHA DÜŞÜK

Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yapılan bir açıklamada, suyundaki corona virüs miktarının litre başına oranın 100 ile 1000  arasında değiştiğini ve bunun kanalizasyon sistemlerindeki oranlardan yaklaşık 10 bin kat daha düşük olduğu açıklandı.

SORUMLUSU YÜZÜCÜLERBununla birlikte, araştırmacılardan Dr. Richard Melvin, virüsü plaj suyuna yüzücülerin taşıdığını düşündüklerini, koronavirüs ile enfekte kişilerin, semptomları ortadan kalktıktan sonra bir aya kadar virüsü dışkılarıyla bulaştırabileceklerini açıkladı.

TEDBİRLİ OLUNMALI

Öte yandan, henüz  salmonella ve E. coli bakterileri gibi corona virüsün de su yoluyla bulaşabileceğine dair kesin bir kanıt bulunamadı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise ‘virüsün göl suyuna maruz kalma yoluyla insanlara yayılabileceğini gösteren herhangi kesin bir araştırma sonucunun bulunmadığını açıkladı, ancak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

TOPLUMDA NE KADAR YAYGIN OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

Minnesota araştırmacıları ise virüsün tatlı suda bulunabileceğini bilmenin virüsün toplumda ne kadar yaygın olduğunu gösterdiğini belirtti.

Melvin, “Virüsün nerede aranacağını anlamak, gelecekte bu tür enfeksiyonlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda gerçekten çok önemlidir. Artık göl suyunda corona virüsün olduğunu biliyoruz ve bu durum o bölgede yaşayan nüfustaki virüsün yaygınlığının göstergesi olabilir” dedi.

Öte yandan, Minnesota Üniversitesi sudan corona virüs bulaşma olasılığı araştırılırken, plaja giden herkesin maske takmasını ve sosyal mesafe kurallarına uymasını tavsiye etti.

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