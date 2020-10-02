Göl suyunda ‘koronavirüs’ tespit edildi

Bilim insanları yeni tip koronavirüsün ‘tespit edilebilir bir seviyesini’ ilk kez plaj suyu örneklerinde buldu. ABD’yer alan Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, 4 Temmuz’dan bu yana dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Superior Gölü kıyısındaki sekiz kumsaldan her hafta sonu su örneği toplayıp analiz ediyor.

BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Çalışma ekibi yaptıkları inceleme sonucunda gölün kıyısında yer alan Brighton, 42nd Avenue East, Franklin Park Beach ve Lief Erickson Park plajlarından Eylül ayında alınan örneklerde yeni tip corona virüse rastladıklarını açıkladı. Söz konusu plajları geçen ay binlerce kişinin ziyaret ettiği düşünülüyor.

Daha önce virüsün göl veya sahil suyunda bulunabileceğine dair kanıt bulunamamıştı, ancak yeni keşif salgının toplum genelinde plajlarda nasıl yayıldığına dair önemli ipuçları barındıyor.

KANALİZASYONLARDAKİ ORANDAN 10 BİN KAT DAHA DÜŞÜK

Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yapılan bir açıklamada, suyundaki corona virüs miktarının litre başına oranın 100 ile 1000 arasında değiştiğini ve bunun kanalizasyon sistemlerindeki oranlardan yaklaşık 10 bin kat daha düşük olduğu açıklandı.

SORUMLUSU YÜZÜCÜLERBununla birlikte, araştırmacılardan Dr. Richard Melvin, virüsü plaj suyuna yüzücülerin taşıdığını düşündüklerini, koronavirüs ile enfekte kişilerin, semptomları ortadan kalktıktan sonra bir aya kadar virüsü dışkılarıyla bulaştırabileceklerini açıkladı.