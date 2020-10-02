BM, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını onayladı

5 hours önce
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Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını onayladı.

BM tarafından onaylanan tescil belgesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını onayladığı belirtildi. Tescil belgesinde şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, aşağıdaki uluslararası anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı’nın 102. Maddesi uyarınca onaylamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası (eklerle birlikte).”

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