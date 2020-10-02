ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

ABD Başkan’ın , yakın danışmanlarından olan Hope Hicks’in koronavirüse yakalanması sonrasında eşi ile birlikte test yaptırmıştı. Sonucu alana kadar karantinaya gireceğini söyleyen Trump, hesabından eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını “First Lady ve benim Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. ve iyileşme sürecimize hemen başlayacağız. Bunu beraber atlatacağız” ifadeleriyle duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray’ın içinde evde kalacaklar” sözlerine yer verildi.

Trump önceki gün yaptığı açıklamada, “Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Hicks’in, Trump’ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

Rutin olarak koronavirüs testi uygulanan ABD Başkanı Donald Trump, salgınla ilgili uyarıları hiçe saymasıyla dikkat çekiyor. Seçimler öncesinde mitinglere hız veren Trump, tüm uyarılara rağmen binlerce kişinin bir arada olduğu ortamlarda vatandaşlara sesleniyordu. Trump’ın Nevada’da bir fabrikada düzenlediği etkinlik medyada geniş yer bulmuştu. Kapalı ortamda düzenlenen mitingde binlerce Trump destekçisi iç içe oturmuş, ABD basını sosyal mesafenin hiçe sayıldığına dikkat çekerken, eyalette 50’den fazla kişinin toplanmasının yasak olduğuna vurgu yapmıştı.