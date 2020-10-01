Dağlık Karabağ: Putin ve Macron’dan Ermenistan ve Azerbaycan’a ateşkes çağrısı

2 hours önce
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmede Dağlık Karabağ’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında süren çatışmaları el aldı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Macron’un talebi üzerine yapılan görüşmede iki liderin “savaşan taraflardan bir an önce ateşkes ilan etmelerini, gerginliği azaltmalarını ve azami itidal göstermelerini istediği” belirtildi.

Putin ve Macron, “Dağlık Karabağ krizinin siyasi ve diplomatik çözümü dışında bir alternatif olmadığında” görüş birliğine vardı.

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