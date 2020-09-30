ABD sperm donörü Joe: Dünya genelinde 150 çocuğu var

8 hours önce
0 296 Bir dakikadan az

Çok sayıda kadınla korunmasız cinsel birliktelik yaşayan ve dünya genelinde 150 çocuğu olan ABD’li sperm donörü Joe Donor, koronavirüs karantinası sırasında 6 bebeğin daha babası oldu. Donor, uzun vadede tüm dünya genelinde 2 bin 500 çocuk sahibi olmayı hedeflediğini açıkladı.

BD’nin Vermont eyaletinde yaşayan ve gerçek adının gizleyen, “Joe Donor” (49) koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan karantina tedbirleri sırasında 6 bebeğe daha sahip oldu. Dünya genelinde 150 çocuğu olan Joe Donor, karantinanın kendisine engel olmadığını ifade ederek, ” Rekora koşuyorum. 7 ülkede çocuğum var” dedi.

10 ÇOÇUK SAHİBİ DAHA OLACAK

Sperm bağışlamak için gittiği Arjantin’de karantina nedeniyle mahsur kalan Joe Donor, İngiltere’nin başkenti Londra’da olduğunu ve bu yıl içinde 10 kadını hamile bırakmayı hedeflediğini ifade etti.

UZUN VADEDEKİ HEDEFİ 2 BİN 500 ÇOCUK

2008’de sperm bağışına başlayan ve yılda ortalama 10 çocuk babası olan Joe Donor, uzun vadede tüm dünya genelinde 2 bin 500 çocuk sahibi olmayı hedeflediğini açıkladı. Sperm donörü Joe’nun şu ana kadar Amerika, Arjantin, İtalya, Singapur, Filipinler ve İngiltere’de sperm bağışında bulunduğu belirtildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

12 hours önce
182

Trump-Biden tartışmasında hakaretler havada uçuştu: ‘Akıllı değilsin’, ‘Palyaço’, ‘Putin’in finosu’

1 day önce
149

IŞİD’ın kaçırdığı gazetecilerin yakınları ABD’de yapılacak yargılamayı bekliyor

2 days önce
190

ABD’de Kristof Kolomb’un 33 heykeli kaldırıldı

2 days önce
248

Trump görevden aldı, ‘kendine zarar verme tehdidinde bulununca’ hastaneye kaldırıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.