Shell, salgın ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 9 bin kişiyi işten çıkarabilir

10 hours önce
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KORONAVIRÜS salgının yarattığı kriz nedeniyle ciddi zarara uğrayan İngiltere-Hollanda ortaklığındaki petrol devi Shell, yeniden yapılandırmaya gidiyor. Şirket, tarihindeki en büyük yeniden yapılandırma kararı çerçevesinde 7 ila 9 bin çalışanın işine son vermeyi planladığını duyurdu.

Dünya genelindeki 70 ülkede, 83 bin kişiyi istihdam eden petrol şirketinde, işten çıkarmalar 2022 yılı sonuna kadar devam edecek. Şirket, hangi ülkelerdeki çalışanların işten çıkarılacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Şirket bünyesindeki bin 500 çalışan, gönüllü kıdem tazminatı programından yararlanmak için başvuruda bulundu. Bunların dışında işten çıkarılacak olanlar ise, Shell yönetimi tarafından belirlenecek.

Yeniden yapılanma ile Shell, yıllık 1,7 ile 2,1 milyar euroluk tasarruf sağlayacak.

Shell CEO’su Ben van Beurden, Temmuz ayı sonunda yarı yıl rakamalarını açıkladığı toplantıda, koronavirüs krizinin etkileri nedeniyle yeniden yapılandırmaya gidileceğini açıklamıştı.

 

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