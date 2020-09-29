Vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi

7 hours önce
0 412 Bir dakikadan az

Fransa’nın en fazla dövme yaptıran insanı olarak bilinen 35 yaşındaki öğretmen Sylvain Helaine’in çalıştığı anaokulundaki işine, öğrencileri korkuttuğu yönündeki şikayetlerin ardından son verildi.

Sylvain Helaine ise dersine girdiği öğrenciler ve aileleriyle bir sorun yaşamadığını savunurken “Sanırım küçük bir çocuk beni gördükten sonra kabuslar yaşamış. Bir canavar ya da korkunç bir yaratık olarak rüyalarına girmişim. Ailesi de şikayet etmiş. Okul yönetiminin arkamda durmaması üzücü. Ailelerin söylediklerini hemen yerine getirdiler” dedi.

Fransa’daki dövme sevenler arasında çok popüler olan Helaine’in vücudunun her tarafı dövmelerle kaplı.

27 yaşında Helaine, yaşadığı “var oluş krizi” sonrası dövme yaptırmaya başladığını söylüyor.

Helaine, “Şimdi ikinci kat dövme yaptıracağım. Ardından üç, dört ve beşinci kat… Vücudumun her tarafı simsiyah olana dek dövme yaptıracağım. Bir şeye tutkuyla bağlıysanız onu durdurmak istemezsiniz” diyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 weeks önce
208

The Telegraph: Fransız donanması göçmenleri Manş Denizi’ne itiyor

2 weeks önce
223

Fransız donanması, Manş Denizi’ndeki göçmenleri kurtarmak yerine İngiltere sularına yönlendirdi

2 weeks önce
319

Fransa’da son 24 saatte 6 bin 158 Kovid-19 vakası tespit edildi

3 weeks önce
339

Orsay Müzesi’nde ‘dekolte’ skandalı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.