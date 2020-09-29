19 yaşındaki kadının toplu tecavüz sonrası hayatını kaybetmesi infiale neden oldu

Polisin yerel medyaya açıklamasına göre zanlılar, zorla bir tarlaya götürdükleri kadına tecavüz etti. Tecavüz sırasında kadının ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Kadının kardeşinin BBC’ye yaptığı açıklamasında ölümü doğrulayarak, “Olay olduktan 10 gün sonrasına kadar kimseyi gözaltına almadılar. Onu ölüme terk ettiler. 14 gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi” dedi.

Kadının ailesi de Indian Experess gazetesine baş zanlının Dalitler’i her zaman aşağıladığını söyledi.

Dalit toplumundan bir siyasetçi olan, Uttar Pradeş eyaletininin eski başbakanı Mayawati Prabhu Das, zanlıların yargılanma süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Başka bir eski eyalet başkanı Akhileş Yadav da hükümetin kadınlara karşı saldırılara kayıtsız kaldığını öne sürdü.

Hindistan’da sayıları 200 milyon civarında olduğu tahmin edilen Dalitler (Eski adıyla ‘Dokunulmazlar’) kastı, Hindu kast hiyerarşisinde toplumun en hor görülen kesimini oluşturuyor. Yasalarla korunmalarına karşın, Dalitler’in günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtiliyor.

Nirbhaya’nın öyküsü

Genç kadının ölüm haberi Twitter’da Hindistan’da en çok konuşulan konu durumunda. Birçok kullanıcı ölen kadını “Unutulmuş Nirbhaya” diye tanımladı.

Nirbhaya Hindu dilinde “Korkusuz” demek.

Nirbhaya ismi, Delhi’de 2012’de tüm dünyayı sarsan bir toplu tecavüz ve cinayetten sonra gündeme gelmişti.

23 yaşındaki bir fizyoterapi öğrencisi toplu tecavüze uğradığı hareket halindeki otobüsten sopalarla dövülerek yola atılmış, ağır yaralanan kadın kurtarılamamıştı.

Hindistan yasaları tecavüz mağdurlarının isimlerinin yazılmasına isin vermediği için tıp fakültesi öğrencisi, basında Nirbhaya olarak anılmaya başlamıştı.