Nusret Boston, koronavirüs güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

13 hours önce
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ABD’de Boston Belesiyesi, kentteki Nusr-Et lokantasına, Covid-19’la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verdi. Nusr-Et’ten kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

CNN ve Associated Press ajanlarının haberlerine göre Boston Belediyesi, kapatma kararına gerekçe olarak müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını ve yangın çıkışlarının kapalı olmasını gösterdi.

Restoran hakkında belediyeye çok sayıda şikâyet geldiği belirtiliyor.

Nusret Gökçe’nin geçen hafta Instagram’da yayımladığı bir videoda çok sayıda müşterinin restoranının önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan beklediği görülüyor.

Müşterilerinin çoğu maskeli olmasına karşın bazıları maske takmıyor.

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