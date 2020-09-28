Escobar’ın evinde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın yeğeni, amcasına ait evde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar nakit buldu.

Escobar’ın yeğeni Nicolas Escobar, Medellin’de amcasına ait evde plastik poşetle duvarın içine gizlenmiş 18 milyon dolar bulduğunu söyledi. Beş yıldır yaşadığı amcasına ait evde parayı nerede bulacağını önsezi ile tahmin ettiğini iddia eden Nicolas Escobar, ayrıca bir altın kalem, bir daktilo, uydu telefonları, bir kamera ve bir film rulosu da bulduğunu söyledi. Nicolas Escobar daha önce de amcası tarafından gizlenmiş para bulduğunu açıklamıştı. Ancak Escobar, bulduğu nakit paraların kullanılamaz durumda olduğunu ifade etmişti.

Ülkedeki Red+ Noticias adlı TV kanalına konuşan Nicolás Escobar, beş yıldır yaşadığı, Medellin kentindeki evde para bulduğunu anlatırken, “Bu onun saklandığı evlerde gizlenmiş halde bulduğum ilk para değil” dedi.

Ekonomi dergisi Forbes, 1989’da Escobar’ı 25 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin yedinci insanı olarak açıklamıştı. Escobar 1980’lerde Medellin Kartelinin başındayken dünyada tüketilen kokainlerin yüzde 80’ini üretiyordu. 1930’larda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Latin Amerika kıtası arasında süren alkol kaçakçılığı, 1960’larla beraber uyuşturucu kaçakçılığına evrilmişti.

Latin Amerika’da Kolombiyalı Pablo Escobar ile yaygın hale gelen uyuşturucu kaçakçılığı, Meksika’yı önce bir pazar, akabinde ise ana üretici ve dağıtıcı haline getirdi. Pablo Escobar, 20 yıl önce işyerine operasyon yapan polisle silahlı çatışmaya girmiş, çatışmada kolundan yaralanan Escobar, eşi, oğlu ve kızıyla birlikte bir dağ evinde saklanmaya başlamıştı. Gece hava soğuyunca Escobar’ın üç yaşındaki kızı üşüyünce 2 milyon dolar (3 milyon 120 bin TL) nakit parayı küçük kızının soğuktan donmaması için ateşe vermişti.