ABD’nin Teksas eyaletindeki Lake Jackson kenti içme suyunda ‘beyin yiyen amip’ tespit edildi. Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.

Corona virüsü salgınının merkez üssü konumundaki ABD’nin Teksas eyaletinde “beyin yiyen amip” paniği yaşanıyor… Bölgede yaşayanların içme suyunda beyin enfeksiyonuna sebep olan amip olarak da bilinen “Naegleria fowleri” bulundu.

İnsandan insana bulaşmayan mikrobun ölümcül olduğu biliniyor. Kentte büyük paniğe neden olan mikrobun içme suyu şebekesine nasıl karıştığı araştırılıyor. ABD basını, Teksas eyaletindeki Lake Jackson kenti sakinlerine çeşme suyunda ‘beyin yiyen amip’ tespit edildiği için çeşme suyu kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldığını yazdı.

HASTALANAN 1 HAFTADA ÖLÜYOR

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından CDC, “Bu hastalık genelde insanlar ılık taze su kaynaklarında yüzerken ya da dalarken yaşanıyor. Su yutulduğunda enfeksiyon yaşanmıyor ve bu hastalık insandan insana bulaşmıyor” açıklamasını yaptı.

Naegleria fowlerinin semptomları arasında yüksek ateş, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı bulunuyor. Hastalananlar bir hafta içerisinde yaşamını yitiriyor.