Filistin’de çalışan hayvanların güvenli sığınağı: Eşek Hastanesi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde 2011’de açılan Eşek Hastanesi’nde hayvanlara ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.

Veteriner hekim Rakan Selus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus’taki Eşek Hastanesi’nin İngiltere merkezli “Kutsal Topraklarda Eşeklerin Güvenli Sığınağı Derneği” tarafından kurulduğunu söyledi.

Açılışından beri burada çalıştığını belirten Selus, barınak ve hayvan hastanesi olarak hizmet veren tesisin kurulma sürecini şöyle anlattı:

“Dernek fikri 2000 yılında İngiltere’de başladı. İngiliz bir uçak hostesi, 2000’de Filistin’i ziyareti sırasında farklı yerlerinde yaraları bulunan ve bakıma ihtiyacı olan bir eşek görmesi üzerine eşeği tedavi için İngiltere’ye götürme kararı aldı. Bu olay hostesi güvenli bir barınak inşa etmeye yöneltti.”

Bunun üzerine Nablus’ta 2011’de barınak kurulduğunu kaydeden Selus, şu an barınakta yaklaşık 240 eşeğin yanı sıra başka hayvanların da bulunduğunu aktardı.

Selus, barınakta haftada, çoğunluğu eşek yaklaşık 500 hayvanı tedavi ettiğini söyledi.

Hayvanların bakımı ve öğrencilere yönelik eğitimler

Selus, “Derneğin merkezi İngiltere’de. Hedefi, çalışan hayvanları desteklemek ve hayvanlara yönelik şefkati güçlendirmek. Tüm veterinerlik hizmetlerini çiftçilere ücretsiz sunuyoruz. Biri tıbbi, diğeri de toynaklar konusunda olmak üzere 2 uzman tıbbi ekibimiz var.” dedi.

Hastanenin başıboş hayvanları sahiplenerek her türlü bakım ve aşılarını yaptığını belirten Selus, hizmetlerin herhangi bir kırık veya yaranın tedavi edilmesi, diş ve göz kontrolü ve toynak kırpma gibi farklı işlerden oluştuğunu aktardı.

Derneğin eşekler başta olmak üzere hayvanlara yönelik şefkat kültürünü güçlendirmek için öğrencilere de eğitim verdiğini dile getiren Selus, çiftçilerin de konferanslar ve broşürler aracılığıyla eşeğin yeme, içme ve çalışma sistemi konusunda bilinçlendirilmeye çalışıldığını söyledi.

Hayvanların sorunlarının çoğunun kaynağı ilgisizlik

Veteriner Selus, çalışan hayvanların karşılaştıkları sorunların yüzde 80’inin ilgisizlikten kaynaklandığını, geri kalanının ise yaralanma gibi fiziki veterinerlik sorunları olduğunu belirtti.

Selus, onlarca eşeğin barınakta bakımı yapıldıktan sonra faydalanması için “sahiplenme sistemi üzerinden” bir çiftçiye verildiğini ifade etti.

Derneğe bağlı ekipler, periyodik olarak kuzeyden güneye Batı Şeria’da çalışan hayvanların sahipleriyle randevular ayarlayarak ücretsiz tedavi ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Filistin topraklarında tarım ve ulaşımda eşeklerin kullanımı azalsa da bazı çiftçiler günlük işlerinde hala eşekleri kullanıyor.

Filistin İstatistik Kurumunun 2010’da yaptığı tarım sayımına göre, Filistin topraklarında yaklaşık 17 bin eşek bulunuyor.