1986’dan sonra ilk kez plak satışları CD satışlarını geçti

Amerika Birleşik Devletleri Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) müzik endüstrisinde ilk defa 1986’dan sonra plak satışlarının CD satışlarını geçtiğini duyurdu.

RIAA’nın verilerine göre dünya genelindeki plak satışları 2019’un ilk altı ayına göre yüzde 4 oranında artış gösterdi ve 232 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde CD satışları ise 129.9 milyon dolarda kaldı. Satış verilerine göre 34 sene sonra bir ilk gerçekleşti ve CD’nin raflarda yerini aldığı 1986 yılından bu yana plaklar CD’leri geride bırakmış oldu. Dünya genelinde kaset, taşınabilir disk (CD) ve plak gibi fiziksel müzik kaydeden ürünlerin satışı 2019’a oranla yüzde 23 düşüş yaşadı ve toplamda 376 milyon dolar ciroya ulaştı.

Plakları en fazla satan sanatçılar ise klasik rock türünde müzik yapan grup ve şarkıcılar oldu. Beatles, 2018’de 300 binden fazla plak satarken Pink Floyd, Queen ve Led Zeppelin gibi sanatçılar 100’er binin üzerinde sattı.

RIAA’ya göre 2020’de yaşanan korona virüsü salgını sebebiyle birçok müşterinin müzik dükkânlarına gitme oranı azaldı. Aynı zamanda müzik endüstrisindeki birçok konser iptal oldu ve bazı çalışanlar işlerini kaybetti. Bu sebeple müzik piyasasında dönen parada büyük bir azalma kaydedildi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAL MÜZİK PLATFORMLARI 4.8 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Spotify gibi sanal müzik platformları son dönemlerde satışlarını artırdı. Spotify 2020’nin ilk altı aylık döneminde 12 milyon premium abonelik daha satarken toplam abone sayısını 138 milyona çıkardı. Dünyadaki çevrimiçi sanal müzik platformlarıysa 2019’a oranla satışlarını yüzde 12 artırarak 4.8 milyar dolar gelir elde etti.

RIAA’nın rakamlarına göre dünyadaki tüm müzik piyasasının maddi açıdan yüzde 85’ini sanal müzik platformları oluşturuyor. Bu oran geçen sene yüzde 79 olarak açıklanmıştı. ABD’deki müzik sektörünün geliri, yüzde 80 oranında Spotify, Apple Music, YouTube Music gibi sanal müzik dinleme platformlarından sağlanıyor.

(Euronews)